Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos momentos mais aguardados por quem deseja conquistar a independência no trânsito. No entanto, o processo exige atenção a prazos, documentos e etapas que vão desde exames médicos até as provas teórica e prática.

Com as atualizações nas regras de trânsito e nos procedimentos do Detran, é importante entender como funciona o passo a passo para obter a CNH em 2026 e evitar erros que possam atrasar a tão sonhada habilitação. O primeiro passo para iniciar o processo é escolher uma autoescola credenciada pelo Detran do seu estado e realizar o cadastro.

Em seguida, o candidato deve passar por exames médico e psicológico, que avaliam as condições físicas e mentais para dirigir. Após a aprovação, é necessário fazer o curso teórico, com carga mínima de 45 horas, abordando temas como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente.

Concluída essa etapa, o aluno deve realizar a prova teórica do Detran. Caso seja aprovado, passa para o curso prático, que inclui no mínimo 20 horas/aula de direção, sendo parte delas obrigatoriamente à noite. Só depois disso é possível agendar o exame prático, em que o candidato demonstrará suas habilidades ao volante.

Os custos variam conforme o estado e a categoria escolhida, mas o valor médio para tirar a CNH tipo B (carro) gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500. Em alguns casos, há programas de isenção ou gratuidade, como o CNH Social, que oferece a habilitação gratuita a pessoas de baixa renda inscritas em programas do governo.

Novas regras e oportunidades para quem vai tirar a CNH

Em 2026, o processo para tirar a CNH deve ficar mais moderno e acessível, com a digitalização de etapas e integração entre os sistemas do Detran e dos centros de formação de condutores. Em alguns estados, já é possível realizar o agendamento de exames, emissão de documentos e até acompanhar o progresso das aulas de forma online.

Outro ponto importante é a ampliação de programas sociais e iniciativas estaduais que buscam facilitar o acesso à habilitação. O CNH Social, por exemplo, tem sido expandido em vários estados, oferecendo isenção total dos custos para pessoas em situação de vulnerabilidade.