O Banco Central (BC), em colaboração com as principais bandeiras de cartões de crédito, está desenvolvendo uma iniciativa que pode revolucionar os meios de pagamento no país. A proposta prevê a integração do Pix diretamente aos chips dos cartões físicos, possibilitando que o consumidor escolha entre crédito, débito ou Pix no momento da compra.

O mais interessante é que a operação dispensará o uso de celular, QR Code ou aplicativo bancário. Ainda em fase de estudo, a inovação pretende combinar a praticidade dos cartões tradicionais com a agilidade e instantaneidade do Pix, reforçando o papel do Brasil como referência mundial em tecnologia de pagamentos.

De acordo com fontes do Banco Central, a iniciativa busca eliminar as fronteiras entre o dinheiro digital e os cartões físicos, tornando o ato de comprar ainda mais simples e intuitivo. Com o novo formato, o consumidor precisará apenas inserir ou aproximar o cartão da maquininha e selecionar a modalidade de pagamento desejada.

A novidade eliminará a necessidade de QR Codes ou chaves Pix, tornando as transações mais ágeis, seguras e inclusivas, especialmente para quem ainda não utiliza aplicativos bancários com frequência. O sistema está em fase de testes, desenvolvido em parceria com as bandeiras Visa, Mastercard, Elo e American Express, além das principais credenciadoras de pagamento do país.

Como funcionará a novidade em torno do Pix