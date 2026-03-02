O técnico Paulo Pezzolano viu terminar o seu histórico de invencibilidade em jogos contra o Grêmio após a derrota do Internacional por 3 a 0 na Arena do rival, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho de 2026.

Antes desse duelo, Pezzolano havia enfrentado o Grêmio três vezes na carreira: duas pelo Cruzeiro em 2022 (uma vitória por 1 a 0 e um empate por 2 a 2 pela Série B) e uma pelo Inter, com triunfo por 4 a 2 no primeiro clássico do ano. Com o resultado deste domingo, o treinador colorado perde, enfim, a invencibilidade contra o rival.

No clássico deste fim de semana, a partida ficou marcada pelo equilíbrio inicial até uma expulsão de Bernabei, do Inter, aos 32 minutos do primeiro tempo. Com um atleta a menos, o Colorado viu o Grêmio controlar as ações e abrir vantagem na decisão do Gaúchão com gols de Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

A atuação abaixo do esperado do Inter e as escolhas táticas de Pezzolano foram bastante criticadas pela torcida e pela imprensa esportiva, que ressaltaram a incapacidade do clube em reagir após ficar com um jogador a menos. Nas entrevistas depois da partida, Pezzolano também focou suas críticas na arbitragem, chegando a sugerir que o VAR teria favorecido o Grêmio em lances decisivos.

Gre-Nal contou com discussão entre técnicos Pezzolano e Castro

O ambiente ficou tenso no Gre-Nal decisivo do Campeonato Gaúcho. Ainda na metade do primeiro tempo, os técnicos Luís Castro, do Grêmio, e Paulo Pezzolano, do Inter, protagonizaram um desentendimento após a expulsão do lateral-esquerdo Bernabei. Ambos acabaram advertidos com cartão amarelo.

No momento da confusão, Pezzolano conversava com Pavon à beira do gramado e reclamava da decisão da arbitragem. Luís Castro se aproximou, puxou a camisa do treinador colorado e o afastou do atacante gremista, dando início ao tumulto entre os dois comandantes.