Muitas pessoas têm a sensação de que a infância foi a melhor fase da vida, marcada por felicidade, leveza e menos preocupações. No entanto, pesquisas recentes indicam que essa percepção pode não refletir exatamente a realidade. Segundo estudos na área da psicologia, o cérebro humano tende a “editar” as lembranças ao longo do tempo, favorecendo experiências positivas e suavizando memórias negativas.

Esse processo acontece porque a memória não funciona como um registro fiel dos acontecimentos, mas sim como uma reconstrução. Ao relembrar o passado, o cérebro prioriza momentos agradáveis, enquanto experiências ruins são reduzidas ou até esquecidas. Esse mecanismo ajuda a preservar o bem-estar emocional e contribui para a sensação de que o passado foi melhor do que realmente foi.

Pesquisas mostram ainda que pessoas costumam recordar até o dobro de eventos positivos em comparação com os negativos quando pensam na juventude. Essa tendência é considerada importante para o desenvolvimento psicológico, pois ajuda a construir uma visão mais otimista da vida e fortalece a resiliência emocional ao longo dos anos.

Além disso, fatores biológicos também influenciam essa percepção. O cérebro passa por diversas mudanças ao longo da vida, e a forma como armazenamos e acessamos memórias na infância é diferente da fase adulta. Com o tempo, lembranças menos marcantes tendem a desaparecer, enquanto momentos significativos — geralmente os mais felizes — permanecem mais vivos.

Memória seletiva ajuda a proteger o bem-estar emocional

Especialistas explicam que essa “memória seletiva” funciona como uma espécie de proteção psicológica. Ao suavizar experiências negativas, o cérebro evita que lembranças dolorosas impactem excessivamente o presente, permitindo uma relação mais equilibrada com o passado.

Por isso, a ideia de que “tudo era melhor antes” não significa necessariamente que a infância foi perfeita, mas sim que nossa mente escolhe destacar o que houve de mais positivo. Esse fenômeno revela como a memória humana está diretamente ligada às emoções e à forma como interpretamos nossa própria história