O PIS/Pasep referente ao ano-base de 2024 está sendo pago ao longo deste ano e o valor pode ser sacado até o dia 30 de dezembro. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador no caso do PIS e o número final de inscrição no caso do Pasep.

O quarto lote, para os nascidos em maio e junho, será liberado no dia 15 de maio para os trabalhadores que fazem parte do PIS, com pagamento feito pela Caixa. No caso do Pasep, recebem os servidores com inscrição final 4 e 5, com depósito feito pelo Banco do Brasil. O valor pode ser creditado em conta ou liberado para saque, dependendo da situação de cada pessoa.

Próximas datas do calendário

Depois de maio, o cronograma segue com novas liberações:

16 de junho: nascidos em julho e agosto (PIS) e inscrições finais 6 e 7 (Pasep)

nascidos em julho e agosto (PIS) e inscrições finais 6 e 7 (Pasep) 15 de julho: nascidos em setembro e outubro (PIS) e inscrição final 8 (Pasep)

nascidos em setembro e outubro (PIS) e inscrição final 8 (Pasep) 15 de agosto: nascidos em novembro e dezembro (PIS) e inscrição final 9 (Pasep)

Como é feito o cálculo e quem pode receber

O valor do abono não é igual para todos, pois depende do tempo trabalhado com carteira assinada em 2024. O cálculo usa como base o salário mínimo de 2026 e divide esse valor por 12, ajustando de acordo com os meses trabalhados no ano. Assim, quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor completo, de R$ 1.621, enquanto quem trabalhou menos meses recebe uma parte proporcional.

Para ter direito ao abono, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido em média até dois salários mínimos por mês em 2024 e ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada nesse período. Também é importante que o empregador tenha enviado corretamente os dados do trabalhador. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.