O planeta registrou um novo alerta climático em 2026. Dados do Copernicus Climate Change Service, programa de monitoramento da União Europeia, mostram que o mundo viveu o quinto mês de fevereiro mais quente já registrado. Ao mesmo tempo, países da Europa Ocidental enfrentaram chuvas intensas e inundações, fenômenos associados ao avanço das mudanças climáticas.

Segundo o relatório, as temperaturas globais de fevereiro ficaram 1,49ºC acima dos níveis pré-industriais, período anterior ao uso intenso de combustíveis fósseis. O aumento reforça a tendência de aquecimento das últimas décadas e preocupa cientistas que monitoram os impactos das atividades humanas no clima.

Temperaturas acima da média foram registradas em várias regiões do mundo, como Estados Unidos, nordeste do Canadá, Oriente Médio, Ásia Central e até a Antártica Ocidental. Na Europa, o clima ficou mais quente no oeste, sul e sudeste do continente, enquanto áreas do norte — como partes da Rússia e países escandinavos — tiveram temperaturas mais baixas que o normal.

O relatório também destacou que a temperatura da superfície dos oceanos foi a segunda mais alta já registrada para um mês de fevereiro. No Ártico, a cobertura média de gelo marinho ficou cerca de 5% abaixo da média, marcando o terceiro nível mais baixo para o período.

