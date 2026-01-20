Evitar a presença de baratas na cozinha é uma preocupação comum em residências e apartamentos, especialmente em áreas urbanas. Entre as soluções adotadas, o uso de plantas repelentes tem se destacado como uma opção prática e acessível. Nesse sentido, o louro (Laurus nobilis) e o neem (Azadirachta indica) são frequentemente citados como aliados no combate a esses insetos.

O louro, famoso principalmente como tempero, também é utilizado em práticas populares como repelente natural de insetos. As folhas de Laurus nobilis liberam um aroma forte, resultado dos óleos essenciais presentes na planta, que pode incomodar baratas e outros pequenos insetos, funcionando como uma barreira olfativa em pontos estratégicos da cozinha.

O louro funciona como repelente e não como veneno, ou seja, afasta os insetos, mas não elimina colônias já estabelecidas. Seu efeito é potencializado quando aliado a hábitos de higiene, como limpeza regular, armazenamento correto dos alimentos e descarte adequado do lixo orgânico, tornando o ambiente menos atrativo para infestações.

Já o neem, ou Azadirachta indica, é amplamente pesquisado no controle de pragas tanto agrícolas quanto urbanas. Suas sementes, folhas e óleo contêm substâncias bioativas capazes de influenciar o comportamento e o desenvolvimento de diversos insetos, funcionando como repelente e, em alguns casos, como regulador do crescimento desses organismos.

Em cozinhas e outros ambientes internos, o neem geralmente é usado na forma de óleo diluído, aplicado em locais estratégicos como rodapés, cantos das paredes, atrás de fogões e geladeiras, e próximo a ralos. É fundamental seguir as instruções do rótulo para evitar a contaminação de alimentos e utensílios, especialmente em espaços pequenos e com pouca ventilação.