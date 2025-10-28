Plantas tóxicas, como a comigo-ninguém-pode, a dedaleira, o bico-de-papagaio, a mamona e a espirradeira, contêm compostos capazes de provocar intoxicações graves quando ingeridos, inalados ou em contato com a pele.
Essas substâncias, incluindo glicosídeos, alcaloides, cardiotônicos, oxalato de cálcio, taninos e saponinas, podem afetar diversos sistemas do corpo — gastrointestinal, nervoso, cardíaco, pulmonar e dermatológico — levando a sintomas como irritação cutânea, cirrose, hipertensão ou convulsões, e em casos mais severos, podem ser fatais.
Se houver ingestão de qualquer planta venenosa, recomenda-se procurar imediatamente um hospital, levando uma foto da planta para facilitar sua identificação. No caso de contato com a pele, a área afetada deve ser lavada e coçar deve ser evitado. Se os sintomas cutâneos se agravarem, é fundamental procurar atendimento médico imediato para iniciar o tratamento adequado.
Principais plantas venenosas
- Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.);
- Copo de leite (Zantedeschia aethiopica);
- Bico de papagaio ou poinsétia (Euphorbia pulcherrima);
- Chapéu-de-Napoleão (Thevetia peruviana);
- Coroa-de-Cristo (Euphorbia milii);
- Taioba-brava (Colocasia antiquorum);
- Trombeteira (Brugmansia suaveolens);
- Saia-branca (Datura suaveolens);
- Espirradeira (Nerium oleander);
- Dedaleira (Digitalis purpurea);
- Mamona (Ricinus communis);
- Mandioca-brava (Manihot esculenta ou Manihot utilissima);
- Broto de bambu (Bambusa vulgaris);
- Lírio (Spathiphyllum wallisii);
- Espada-de-São-Jorge (Dracaena trifasciata);
- Costela-de-Adão (Monstera deliciosa);
- Antúrio (Anthurium sp.);
- Cicuta (Cicuta maculata);
- Ervilha do rosário (Abrus precatorius);
- Beladona (Atropa belladonna);
- Teixo (Taxus baccata);
- Acônito (Aconitum napellus);
- Castanheiro-do-diabo (Datura stramonium);
- Dama-da-noite (Cestrum nocturnum);
- Embira (Daphnopsis racemosa);
- Papoula (Papaver sp.);
- Confrei (Symphytum officinale);
- Erva-de-são-cristóvão (Actaea pachypoda);
- Hera venenosa (Toxicodendron radicans);
- Oleandro amarelo (Thevetia peruviana);
- Urtiga (Fleurya aestuans);
- Aveloz (Euphorbia tirucalli);
- Mancenilheira (Hippomane mancinella)
Sintomas de intoxicação por plantas venenosas
- Vermelhidão ou irritação da pele;
- Formação de bolhas na pele;
- Sensação de queimação na pele;
- Coceira intensa ou urticária;
- Descamação na pele;
- Inchaço na pele ou mucosas;
- Produção excessiva de saliva;
- Aumento dos batimentos cardíacos;
- Aumento do tamanho das pupilas nos olhos;
- Náuseas e vômitos;
- Diarreia;
- Cólicas abdominais;
- Irritação nos olhos;
- Lesão na córnea;
- Agitação;
- Alucinação;
- Confusão mental;
- Convulsões;
- Tontura ou desmaio.
