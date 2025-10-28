Plantas tóxicas, como a comigo-ninguém-pode, a dedaleira, o bico-de-papagaio, a mamona e a espirradeira, contêm compostos capazes de provocar intoxicações graves quando ingeridos, inalados ou em contato com a pele.

Essas substâncias, incluindo glicosídeos, alcaloides, cardiotônicos, oxalato de cálcio, taninos e saponinas, podem afetar diversos sistemas do corpo — gastrointestinal, nervoso, cardíaco, pulmonar e dermatológico — levando a sintomas como irritação cutânea, cirrose, hipertensão ou convulsões, e em casos mais severos, podem ser fatais.

Se houver ingestão de qualquer planta venenosa, recomenda-se procurar imediatamente um hospital, levando uma foto da planta para facilitar sua identificação. No caso de contato com a pele, a área afetada deve ser lavada e coçar deve ser evitado. Se os sintomas cutâneos se agravarem, é fundamental procurar atendimento médico imediato para iniciar o tratamento adequado.

Principais plantas venenosas

Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.);

Copo de leite (Zantedeschia aethiopica);

Bico de papagaio ou poinsétia (Euphorbia pulcherrima);

Chapéu-de-Napoleão (Thevetia peruviana);

Coroa-de-Cristo (Euphorbia milii);

Taioba-brava (Colocasia antiquorum);

Trombeteira (Brugmansia suaveolens);

Saia-branca (Datura suaveolens);

Espirradeira (Nerium oleander);

Dedaleira (Digitalis purpurea);

Mamona (Ricinus communis);

Mandioca-brava (Manihot esculenta ou Manihot utilissima);

Broto de bambu (Bambusa vulgaris);

Lírio (Spathiphyllum wallisii);

Espada-de-São-Jorge (Dracaena trifasciata);

Costela-de-Adão (Monstera deliciosa);

Antúrio (Anthurium sp.);

Cicuta (Cicuta maculata);

Ervilha do rosário (Abrus precatorius);

Beladona (Atropa belladonna);

Teixo (Taxus baccata);

Acônito (Aconitum napellus);

Castanheiro-do-diabo (Datura stramonium);

Dama-da-noite (Cestrum nocturnum);

Embira (Daphnopsis racemosa);

Papoula (Papaver sp.);

Confrei (Symphytum officinale);

Erva-de-são-cristóvão (Actaea pachypoda);

Hera venenosa (Toxicodendron radicans);

Oleandro amarelo (Thevetia peruviana);

Urtiga (Fleurya aestuans);

Aveloz (Euphorbia tirucalli);

Mancenilheira (Hippomane mancinella)

Sintomas de intoxicação por plantas venenosas