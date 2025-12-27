As grandes estátuas instaladas em frente às lojas da Havan não foram criadas apenas como elementos decorativos. Com o passar dos anos, elas se transformaram em um dos traços mais reconhecíveis da rede varejista em todo o Brasil. A réplica da Estátua da Liberdade, hoje associada diretamente à marca, surgiu a partir de uma ideia inesperada, ainda no início da expansão da empresa.

A sugestão que mudou a fachada das lojas

A origem do monumento remonta à década de 1990, período em que a Havan começava a ampliar sua atuação para além de Santa Catarina. Foi nesse contexto que Luciano Hang recebeu uma sugestão curiosa: uma criança da cidade de Brusque apontou que a fachada da loja, inspirada em construções norte-americanas, combinaria com uma réplica da famosa estátua dos Estados Unidos.

O comentário, inicialmente simples, despertou interesse pela força simbólica e pelo impacto visual que poderia gerar. A ideia foi rapidamente acolhida e colocada em prática.

Primeira instalação e efeito imediato

Não demorou para que a primeira estátua fosse instalada em frente a uma unidade da rede. O resultado foi imediato: a escultura chamava atenção de quem passava, despertava curiosidade e ajudava a diferenciar a loja das concorrentes. O sucesso visual e comercial levou a empresa a incorporar o monumento de forma definitiva à identidade da marca.

A partir daí, a Estátua da Liberdade passou a acompanhar novas inaugurações, consolidando-se como um elemento padrão nas fachadas da rede.

Produção e presença nacional

Embora exista um modelo base, nem todas as estátuas têm exatamente o mesmo tamanho. Algumas unidades receberam versões ainda mais altas, transformando as esculturas em marcos urbanos visíveis a longas distâncias. A produção envolve processos complexos, que incluem projeto, modelagem, fabricação e instalação, etapas que podem levar semanas.

Hoje, dezenas de réplicas estão espalhadas pelo país. Mais do que decoração, elas representam uma estratégia clara de identidade visual, ajudando a Havan a manter reconhecimento imediato em diferentes regiões do Brasil.