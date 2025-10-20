Ouvir estalos vindos da geladeira durante a madrugada pode assustar, mas, na maioria das vezes, o som faz parte do funcionamento natural do aparelho. Esses ruídos geralmente estão relacionados ao motor, ao compressor ou à dilatação de peças internas, fenômenos que ocorrem no processo de refrigeração.

Sons mais perceptíveis no silêncio da noite

Durante o dia, os barulhos da geladeira costumam passar despercebidos, abafados pelo movimento da casa. À noite, porém, o silêncio torna os estalos mais audíveis. Eles podem vir tanto da expansão das paredes internas do eletrodoméstico quanto do movimento de fluidos e gelo no sistema de resfriamento.

O que causa os estalos da geladeira

Especialistas explicam que, ao ligar e desligar para manter a temperatura estável, o motor da geladeira provoca pequenas mudanças de pressão e temperatura internas, gerando sons metálicos. Outro motivo é a contração e dilatação dos materiais — algo semelhante ao que acontece com móveis de madeira em dias muito frios ou quentes.

Os ruídos mais comuns costumam estar ligados a quatro fatores: o funcionamento do motor e do compressor, a dilatação dos componentes, a movimentação do gás refrigerante e a formação e quebra de gelo dentro do evaporador. Em geral, todos esses processos são normais e indicam que o equipamento está operando corretamente.

Quando o barulho é sinal de alerta

Apesar de serem comuns, há situações que exigem atenção. Caso os estalos venham acompanhados de mau cheiro, vazamentos, superaquecimento na parte traseira ou perda de refrigeração, pode haver falha técnica. Nesses casos, o ideal é buscar um profissional especializado.

Como evitar ruídos excessivos

Alguns cuidados ajudam a reduzir o barulho. Manter o eletrodoméstico nivelado e afastado da parede evita vibrações. Também é importante não sobrecarregar o interior da geladeira, pois o excesso de alimentos aumenta o esforço do compressor. Fazer manutenções preventivas regularmente é essencial para garantir o bom funcionamento e prolongar a vida útil do equipamento.