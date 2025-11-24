No universo dos truques domésticos, existem inúmeras alternativas para manter a casa limpa. Entre elas está uma combinação pouco popular, porém bastante eficiente: a mistura de canela com vinagre branco. Além de ajudar a remover sujeiras com facilidade, essa dupla ainda deixa um perfume acolhedor e contribui para criar uma sensação de bem-estar nos ambientes.

O vinagre branco atua como um desinfetante natural, eficaz na eliminação de bactérias e resíduos em superfícies como mesas, bancadas, maçanetas e móveis. Já a canela adiciona um aroma adocicado e levemente especiado, capaz de perfumar o espaço por horas sem a necessidade de recorrer a produtos químicos.

Combinados, eles criam uma solução poderosa que pode ser utilizada para:

Higienizar e desinfetar superfícies: o vinagre atua na eliminação de microrganismos, enquanto a canela reforça a eficácia da limpeza.

Perfumar a casa: o aroma da canela, infundido no vinagre, permanece por mais tempo e ajuda a neutralizar odores intensos de cozinha, umidade ou animais de estimação.

Repelir insetos: o odor combinado é desagradável para formigas e mosquitos, por isso muitos o aplicam em janelas, varandas e cantos.

Passo a passo para preparar a mistura de canela e vinagre