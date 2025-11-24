No universo dos truques domésticos, existem inúmeras alternativas para manter a casa limpa. Entre elas está uma combinação pouco popular, porém bastante eficiente: a mistura de canela com vinagre branco. Além de ajudar a remover sujeiras com facilidade, essa dupla ainda deixa um perfume acolhedor e contribui para criar uma sensação de bem-estar nos ambientes.
O vinagre branco atua como um desinfetante natural, eficaz na eliminação de bactérias e resíduos em superfícies como mesas, bancadas, maçanetas e móveis. Já a canela adiciona um aroma adocicado e levemente especiado, capaz de perfumar o espaço por horas sem a necessidade de recorrer a produtos químicos.
Combinados, eles criam uma solução poderosa que pode ser utilizada para:
Higienizar e desinfetar superfícies: o vinagre atua na eliminação de microrganismos, enquanto a canela reforça a eficácia da limpeza.
Perfumar a casa: o aroma da canela, infundido no vinagre, permanece por mais tempo e ajuda a neutralizar odores intensos de cozinha, umidade ou animais de estimação.
Repelir insetos: o odor combinado é desagradável para formigas e mosquitos, por isso muitos o aplicam em janelas, varandas e cantos.
Passo a passo para preparar a mistura de canela e vinagre
- Coloque 2 ou 3 paus de canela dentro de um frasco limpo
- Adicione 1 chávena (xícara) de vinagre branco e 1 de água
- Feche e agite para que os ingredientes se misturem bem
- Deixe repousar entre 12 e 24 horas para que a canela liberte o seu aroma
- Após esse tempo, pode usar a mistura diretamente ou coá-la se preferir que fique mais clara
