A demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo após uma vitória por 8 a 0 sobre o Madureira chocou muitos torcedores e analistas do futebol brasileiro — e gerou uma coluna de opinião do jornalista Sergio Ruiz Luz na revista Veja, que procurou explicar os motivos por trás dessa decisão considerada inédita.

Segundo a análise de Ruiz Luz, a dispensa do treinador aconteceu em um contexto que vai além dos números de vitórias e derrotas — apesar de o início de temporada do Flamengo ter sido considerado abaixo das expectativas, com revés na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana antes da goleada no Carioca.

A coluna atribui parte da demissão ao desgaste entre o técnico e a diretoria, iniciado ainda nas negociações para renovação contratual no fim de 2025, e à percepção de que a relação já não era a melhor mesmo antes do placar elástico no Maracanã.

Ruiz Luz também aponta que houve um elemento de “soberba” nas atitudes do próprio Filipe Luís e na forma como ele vinha sendo percebido dentro e fora do clube, sugerindo que tanto o técnico quanto a gestão rubro-negra alimentaram expectativas e posturas que contribuíram para um choque de visões.

Na visão do jornalista, a combinação de aspirações elevadas — com o clube se vendo como uma espécie de “Real Madrid das Américas” — e de um treinador com grande confiança em suas ideias teria gerado uma situação sensível e propícia à ruptura.

Assim, para o colunista, a demissão não se resume apenas aos resultados dentro de campo, mas a um conjunto de fatores que envolve relações internas desgastadas, percepções de ego e expectativas elevadas, que culminaram na decisão surpreendente de afastar Filipe Luís mesmo depois de um desempenho expressivo em uma partida.

Flamengo já tem novo técnico

O Flamengo agiu rápido e definiu a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele assume o comando da equipe após a saída de Filipe Luís, dispensado mesmo depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. O vínculo firmado entre as partes, inicialmente, terá duração até o fim de 2027.

A diretoria e os representantes do treinador já ajustavam os últimos detalhes do acordo antes mesmo de Filipe ser comunicado oficialmente sobre a demissão. O ex-lateral recebeu a notícia logo após conceder entrevista coletiva no Maracanã. Já Leonardo Jardim tem previsão de conhecer o elenco nesta quarta-feira, durante atividade no Ninho do Urubu.