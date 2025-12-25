Embora esteja presente em diversos países andinos e seja uma figura conhecida da fauna sul-americana, o urso-de-óculos não faz parte da biodiversidade brasileira. A espécie Tremarctos ornatus, única representante nativa dos ursos no continente, ocupa áreas montanhosas do Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela, além de registros isolados no norte da Argentina, mas não cruza a fronteira para o território brasileiro.

A ausência desses animais em um país com biomas amplos e ricos como a Amazônia e Mata Atlântica costuma gerar dúvidas e curiosidade. Para compreender essa ausência, é preciso observar um conjunto de fatores ambientais, históricos e geográficos que influenciaram a distribuição da espécie ao longo do tempo.

Habitat restrito às montanhas dos Andes

O urso-de-óculos é adaptado a ambientes de altitude e se concentra principalmente na Cordilheira dos Andes, vivendo entre 250 e mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Nesses locais, encontra clima ameno, vegetação densa e áreas rochosas que favorecem a alimentação e a proteção.

Sua presença ocorre, sobretudo, em florestas nubladas e regiões úmidas de montanha, ecossistemas muito diferentes dos predominantes no Brasil.

Além do ambiente específico em que vive, trata-se de um animal de hábitos discretos e comportamento solitário, o que dificulta avistamentos e torna sua distribuição mais restrita. Mesmo em áreas próximas ao território brasileiro, não há registros confiáveis que indiquem a entrada da espécie em biomas nacionais.

Barreiras naturais e clima desfavorável explicam a ausência no país

A Cordilheira dos Andes funciona como uma barreira natural que impede a expansão da espécie em direção ao leste do continente. Ao cruzar a linha montanhosa, o cenário muda drasticamente: entram em cena grandes extensões de floresta tropical, altas temperaturas e ambientes planos, pouco favoráveis à sobrevivência do urso-de-óculos.

Outro fator é a competição com espécies já estabelecidas nesses biomas, que possuem nichos ecológicos consolidados. Isso torna improvável que o urso encontre condições adequadas para alimentação, abrigo e reprodução no Brasil.