No último domingo (8), Bad Bunny liderou o disputado show do intervalo do Super Bowl, o evento de maior audiência da TV americana. Com participações de Lady Gaga e Ricky Martin, a apresentação trouxe forte carga simbólica e destacou a cultura latino-americana, algo já esperado do artista, que celebra a identidade porto-riquenha no álbum premiado Debí Tirar Más Fotos.

Diante do atual contexto da relação dos Estados Unidos com imigrantes e a comunidade latina, o espetáculo foi considerado, antes mesmo de começar, o mais político da história do Super Bowl. A apresentação provocou reação de Donald Trump, que classificou o show como “uma afronta à grandeza da América”.

A apresentação de Bad Bunny foi realizada quase toda em espanhol, com pouca ou nenhuma tradução para o inglês. Em vez disso, o cantor fez o caminho inverso: logo na abertura, apareceram os dizeres “el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón”, tradução em espanhol para “o espetáculo do intervalo do Super Bowl”.

O artista também levou ao palco a “casita”, cenário recorrente de seus shows que simboliza uma típica casa porto-riquenha. Nas apresentações, o espaço costuma reunir convidados que dançam e celebram as músicas enquanto Bad Bunny canta. No Super Bowl, a casita contou com nomes como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal e Jessica Alba.

O ponto mais simbólico ocorreu no encerramento da apresentação, quando Bad Bunny ergueu uma bola de futebol com a frase “Juntos, somos a América”. Ao seu redor, bailarinos e músicos exibiam bandeiras de diversos países do continente. Em seguida, o artista disse em inglês “Deus abençoe a América”, repetindo uma expressão patriótica tradicional nos Estados Unidos.

Logo após, ele aproveitou para definir América: “Ou seja: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, Colômbia…” e citou todos os países do continente americano, incluindo Estados Unidos e “minha terra mãe, Porto Rico”.

As críticas de Trump começaram antes mesmo do evento. Dias antes do show, o presidente já havia demonstrado insatisfação com a escolha de Bad Bunny, classificando-a como uma “péssima opção” para o intervalo. Após a apresentação, ele voltou a atacar o artista em uma postagem na Truth Social, afirmando que o show foi “absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos”.