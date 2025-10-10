O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2025 gerou dúvidas entre muitos beneficiários que aguardavam o depósito no fim do ano. No entanto, o abono natalino não será creditado novamente, pois o governo decidiu antecipar o benefício para os meses de abril e maio.

A medida, adotada pelo terceiro ano consecutivo, teve como objetivo injetar recursos na economia e auxiliar no consumo das famílias, mas acabou causando confusão entre quem esperava o pagamento tradicional de dezembro. Com a antecipação, os aposentados e pensionistas já receberam as duas parcelas do 13º salário ainda no primeiro semestre do ano.

A primeira metade foi depositada junto ao benefício de abril, enquanto a segunda parte, com os descontos previstos por lei, foi paga em maio. Dessa forma, não há novo crédito previsto para o fim de 2025, já que o valor total do abono foi integralmente quitado.

Essa estratégia tem sido utilizada pelo governo como forma de movimentar a economia em períodos de menor atividade financeira, permitindo que milhões de beneficiários tenham acesso antecipado ao dinheiro para quitar dívidas ou reforçar o orçamento doméstico. No entanto, a medida também gera críticas de especialistas, que alertam para o impacto sobre o poder de compra dos aposentados no fim do ano.

Entenda o motivo da antecipação e seus efeitos

A decisão de antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS faz parte de uma estratégia econômica do governo federal. Ao liberar os valores ainda no primeiro semestre, a medida busca estimular o consumo e impulsionar setores como comércio e serviços, especialmente em momentos de desaceleração econômica.

Além disso, a antecipação ajuda a aliviar as finanças das famílias que enfrentam despesas elevadas no início do ano, como impostos e material escolar. Por outro lado, essa política tem efeitos colaterais. Muitos aposentados relatam dificuldade em equilibrar o orçamento no fim do ano, período em que tradicionalmente contavam com o 13º como um reforço financeiro para as festas e outras despesas sazonais.