Os supermercados brasileiros enfrentam atualmente uma crise inédita de mão de obra, apesar de contarem com uma grande quantidade de vagas abertas. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta que cerca de 70% das funções-chave do setor permanecem sem profissionais, incluindo cargos como operador de caixa, repositores, atendentes e açougueiros.

A situação é ainda mais alarmante considerando que o desemprego no país está em patamares historicamente baixos, o que significa que o problema não é a falta de pessoas dispostas a trabalhar, mas sim a escassez de candidatos interessados nas posições oferecidas.

Uma das principais razões para essa rejeição às vagas de supermercado é a mudança no perfil dos trabalhadores. Muitos jovens, que antes viam o mercado como uma porta de entrada para o emprego formal, agora preferem atividades informais, mais flexíveis e que ofereçam autonomia — como trabalho em apps de entrega ou abrir o próprio negócio.

Além disso, a remuneração média nas funções operacionais tem se mostrado pouco atraente: salários baixos, escalas rígidas e acúmulo de tarefas desencorajam potenciais candidatos. Para lidar com esse gargalo, redes supermercadistas estão apelando para soluções pouco convencionais.

Uma estratégia adotada foi a parceria com o Exército Brasileiro, com o objetivo de recrutar jovens que concluíram o serviço militar. Também há o esforço para atrair pessoas mais velhas, como idosos e reservistas, grupo que tem sido visto como mais estável e disciplinado.

Apesar de ser uma alternativa de emergência, essa abordagem evidencia como o setor está sendo forçado a repensar seus modelos tradicionais de recrutamento. Paralelamente, os supermercados exploram outras estratégias para reduzir a dependência de mão de obra tradicional. O uso crescente de caixas de autoatendimento (self-checkout) é uma delas, já que automatiza parte do processo e diminui a demanda por operadores.