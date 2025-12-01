A dúvida sobre a possibilidade de transportar bebidas alcoólicas dentro do veículo ainda é comum entre motoristas. Muitos acreditam que carregar garrafas ou latas seja ilegal, mas o Código de Trânsito Brasileiro não proíbe o transporte de bebidas lacradas. O que a legislação combate é o consumo de álcool pelo condutor antes ou durante a condução.

Bebidas lacradas podem ser levadas sem infração

De acordo com as regras de trânsito vigentes, qualquer pessoa pode transportar bebidas alcoólicas fechadas no interior do carro ou no porta-malas, sem cometer infração. A confusão ocorre porque muitos associam a prática à Lei Seca, que trata especificamente da proibição de dirigir sob influência de álcool.

Ou seja, o problema não está na presença da bebida no veículo, mas no ato de beber e conduzir. Por precaução, especialmente em viagens ou quando há grandes quantidades, guardar a nota fiscal pode evitar questionamentos em eventuais fiscalizações.

Cuidados que ajudam a evitar transtornos em abordagens

Mesmo que a prática seja permitida, alguns cuidados básicos podem facilitar a abordagem de agentes de trânsito e reduzir dúvidas sobre o transporte. O ideal é que as embalagens estejam bem fechadas e organizadas em local seguro, preferencialmente no porta-malas, evitando interpretações equivocadas sobre possível consumo.

Veja recomendações importantes para quem leva bebidas alcoólicas no veículo:

– Mantenha todas as embalagens lacradas até chegar ao destino

– Guarde a nota fiscal, sobretudo quando houver grande quantidade transportada

– Evite garrafas abertas ou parcialmente consumidas no interior do carro

– Priorize acomodar a carga no porta-malas para segurança e organização

Consumo de álcool ao volante continua proibido

Embora o transporte seja permitido, a legislação brasileira mantém tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motoristas. Qualquer índice detectado no bafômetro já gera multa, suspensão do direito de dirigir e outras penalidades previstas no Código de Trânsito.

Por isso, caso pretenda beber, a orientação é recorrer a transporte por aplicativo, táxi ou escolher um motorista da vez, garantindo segurança a todos e evitando riscos nas estradas.