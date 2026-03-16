Em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul, como Estrela, Arroio do Meio e Teutônia, motoristas tem enfrentado filas em postos de combustíveis, segundo o jornal O Hora.

O movimento é provocado por estoques reduzidos e atrasos no reabastecimento por parte das distribuidoras. Em alguns estabelecimentos, a procura é tão grande que o combustível acaba nas primeiras horas da manhã.

Postos independentes, que compram combustível diretamente de fornecedores variados, tendem a sentir primeiro os efeitos. Com menos poder de negociação e volumes menores de compra, acabam enfrentando maiores desafios para manter os tanques cheios.

Preços em alta aumentam preocupação

Outro fator que tem chamado atenção dos consumidores é o avanço no preço dos combustíveis. Em diferentes municípios, o valor da gasolina e do diesel já está quase nos R$ 8. Fatores internacionais e a instabilidade no mercado de petróleo contribuem para esse aumento nos preços.

Expectativa de normalização

Apesar do atual, é esperado que o abastecimento volte ao normal nos próximos dias. Novas remessas devem chegar às distribuidoras, o que pode ajudar a recompor os estoques.