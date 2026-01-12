Viajar em família pede um destino que combine beleza, segurança e lazer, e a Praia dos Carneiros, em Pernambuco, reúne todos esses atributos. Com águas calmas, piscinas naturais na maré baixa e extensa faixa de areia entre coqueiros, o local é ideal para levar crianças, oferecendo tranquilidade aos pais e diversão garantida aos pequenos.

Localizada no município de Tamandaré, a cerca de 100 quilômetros do Recife, a Praia dos Carneiros é conhecida pelo mar de águas mornas e praticamente sem ondas, cenário perfeito para que crianças brinquem com segurança. Durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais que funcionam como verdadeiros “parquinhos” aquáticos.

Além do ambiente natural favorável, a praia conta com boa infraestrutura, com barracas e beach clubs que oferecem banheiros, duchas, áreas de descanso e cardápios variados. Muitos desses espaços dispõem de redes, áreas gramadas e até atividades recreativas, o que torna o passeio mais confortável para famílias que pretendem passar o dia inteiro no local.

Outro atrativo que encanta adultos e crianças é o passeio de catamarã, que percorre o litoral e passa por bancos de areia e piscinas naturais. A famosa igrejinha de São Benedito, à beira-mar, também rende fotos e desperta a curiosidade dos pequenos, além de agregar um toque cultural ao passeio.

Mar calmo, piscinas naturais e estrutura pensada para famílias

Um dos grandes diferenciais da Praia dos Carneiros é a tranquilidade do mar, que permite que crianças aproveitem a água com segurança, sempre sob a supervisão dos responsáveis. As piscinas naturais formadas na maré baixa criam um ambiente ideal para brincadeiras, mergulhos leves e contato com a vida marinha, tornando a experiência educativa e divertida ao mesmo tempo.

Além disso, a praia oferece uma estrutura que facilita o passeio em família, com acesso organizado, restaurantes, banheiros e áreas de sombra. Esse conjunto garante conforto durante toda a visita e permite que pais e filhos curtam o dia sem preocupações, transformando o destino em uma escolha certeira para viagens com crianças.