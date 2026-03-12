Uma praia brasileira localizada no Nordeste voltou a chamar atenção internacional ao ser considerada a mais bonita do planeta. A famosa Baía do Sancho, situada no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, foi eleita diversas vezes como a melhor praia do mundo em rankings de turismo internacional, superando destinos famosos do Caribe, da Ásia e até do Havaí.

O reconhecimento veio principalmente do prêmio Travellers’ Choice, do site de viagens Tripadvisor, que leva em conta avaliações e experiências compartilhadas por viajantes do mundo inteiro. A Baía do Sancho já conquistou o primeiro lugar no ranking global sete vezes, um feito raro que coloca o destino brasileiro entre os mais admirados do planeta.

Localizada em uma área de preservação ambiental no Oceano Atlântico, a praia impressiona pela combinação de águas cristalinas, falésias cobertas por vegetação e rica vida marinha. O local é conhecido por proporcionar experiências únicas, como mergulho com cardumes de peixes, tartarugas e outros animais marinhos em um cenário praticamente intocado pela urbanização.

Outro fator que contribui para o encanto do lugar é o acesso diferenciado. Para chegar à faixa de areia, os visitantes precisam descer uma escadaria entre as falésias ou optar pela chegada de barco, o que torna a experiência ainda mais exclusiva. Essa mistura de natureza preservada, beleza cênica e biodiversidade faz da Baía do Sancho um dos destinos turísticos mais desejados do mundo.

Paraíso natural atrai turistas do mundo inteiro

Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, a Baía do Sancho é considerada um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil. O destino se destaca pela preservação ambiental e pelo controle no número de visitantes, medidas que ajudam a manter a beleza do local praticamente intacta ao longo dos anos.

Além da paisagem paradisíaca, a praia também é muito procurada por quem busca atividades como mergulho e observação da vida marinha. As águas transparentes permitem que turistas vejam peixes coloridos, tartarugas e até golfinhos, transformando o passeio em uma experiência única para visitantes de diferentes partes do mundo.