Milhares de criaturas marinhas de aparência incomum têm atraído atenção ao aparecer em grande número nas praias da Califórnia, nos Estados Unidos. Com coloração azul e textura gelatinosa, os animais começaram a se acumular nos últimos meses em diversas faixas de areia da região da baía de São Francisco.

Esses organismos são conhecidos como “velejadores-do-vento” (Velella velella) e, embora se pareçam com águas-vivas, estão mais próximos das caravelas-portuguesas (Physalia physalis). Cada indivíduo pode chegar a 10 centímetros e, na realidade, é uma colônia composta por centenas de pequenos organismos, cada um com funções específicas.

Criatura fica na superfície da água (Imagem: Andrea Izzotti / Shutterstock.com)

Equipadas com uma vela em formato de “S” sobre a superfície da água, essas criaturas utilizam o vento para se deslocar pelos oceanos, enquanto tentáculos curtos se estendem abaixo da superfície para capturar presas. No entanto, por dependerem totalmente da ação dos ventos e das correntes marítimas, muitas vezes acabam encalhando nas praias quando ocorrem mudanças bruscas no clima.

De acordo com Jennifer Stock, especialista em educação do santuário marinho Greater Farallones, esse fenômeno ocorre justamente no início da chamada “temporada de ressurgência” na costa oeste dos Estados Unidos. O aparecimento em massa dessas criaturas no Hemisfério Norte costuma acontecer na primavera e no começo do verão.

O que são os “velejadores-do-vento”?

Os velejadores-do-vento (Velella velella) são pequenos organismos marinhos que vivem na superfície do oceano. Cada indivíduo é uma colônia de minúsculos seres, trabalhando juntos para se alimentar e se manter flutuando.

Eles têm uma vela em forma de “S” que os leva com o vento, enquanto tentáculos capturam presas pequenas. Por dependerem totalmente de ventos e correntes, muitas vezes acabam encalhando nas praias.