Em ambientes domésticos, a presença de baratas pode ser mais do que apenas desagradável — pode indicar um desequilíbrio nas condições de moradia. Segundo reportagem da UOL, o controle eficaz desses insetos passa por ações simples e comprovadas, reunidas no “conceito dos 4 As”: Acesso, Abrigo, Alimento e Água.

Ao atuar nesses quatro pontos — fechando frestas, eliminando esconderijos, removendo restos de comida e corrigindo vazamentos — é possível tornar o ambiente menos hospitaleiro às baratas e evitar que elas deixem de rondar seus espaços.

Para aplicar o conceito dos 4 As na prática, é importante começar pelo Acesso: verifique portas, janelas, frestas em rodapés e rachaduras nas paredes, pois esses são os caminhos preferidos das baratas para entrar na casa. Selar essas entradas dificulta a invasão desses insetos e reduz significativamente o risco de infestações.

O segundo ponto, Abrigo, consiste em eliminar locais onde as baratas podem se esconder e se reproduzir. Manter a casa organizada, evitar acúmulo de caixas, papéis e objetos em cantos escuros e usar produtos específicos em pontos estratégicos ajuda a reduzir o número de esconderijos.

Quanto ao Alimento, é fundamental guardar alimentos em recipientes fechados, limpar restos de comida imediatamente e não deixar louça suja na pia. Resíduos de comida são a principal atração das baratas, e a eliminação dessas fontes reduz drasticamente a presença desses insetos.

Por fim, o Água também é um fator essencial. Vazamentos, torneiras pingando e recipientes com água parada fornecem o ambiente perfeito para que as baratas sobrevivam. Corrigir infiltrações, secar áreas úmidas e manter a cozinha e banheiro sempre secos contribuem para manter a casa livre desses insetos.