Sempre que está em Salvador, Wagner Moura — vencedor do Globo de Ouro de melhor ator de drama por O Agente Secreto — se hospeda em um refúgio particular: um apartamento no Edifício Oceania, prédio histórico e emblemático situado na orla da Barra, de frente para o Farol da Barra.

Apartamento histórico de Wagner Moura

A estimativa é de que o ator tenha comprado o imóvel em 2010 por cerca de R$ 600 mil. Com a valorização da região e o prestígio do edifício, o apartamento hoje pode alcançar aproximadamente R$ 2 milhões. O Edifício Oceania se consolidou como um ícone de história, sofisticação e cultura em Salvador.

Inaugurado em 1943, o prédio foi o primeiro condomínio residencial de apartamentos da capital baiana e passou a ser tombado como patrimônio histórico em 2008. Ao longo dos anos, contou com moradores ilustres, como Lázaro Ramos, Gilberto Gil e Flora Gil, além de receber visitas de personalidades internacionais, entre elas Bono Vox e Quincy Jones.

Além de unidades residenciais, o térreo do edifício já abrigou cinema, teatro, cassino, boate e até o icônico supermercado Paes Mendonça. Apesar do status de luxo, viver a experiência de morar no Oceania é possível por meio de locações por temporada: diárias anunciadas no Airbnb giram em torno de R$ 1 mil, enquanto aluguéis mensais variam entre R$ 7 mil e R$ 12 mil.

No período do Carnaval, alguns apartamentos chegam a ser alugados por valores superiores a R$ 20 mil. Já as taxas de condomínio permanecem relativamente baixas, em torno de R$ 400 por mês, resultado da receita obtida com o aluguel do terraço para a instalação de antenas de TV e internet.