Quem vive em Canoas, no Rio Grande do Sul, está prestes a ver uma mudança importante em um ponto que há décadas faz parte da paisagem da cidade. O enorme edifício abandonado, conhecido como “esqueletão”, se tornou símbolo de descuido urbano e até motivo de comentários sobre o seu aspecto sombrio. Agora, depois de muitos anos de abandono, ele finalmente vai ganhar um novo destino.

O prédio, que ficou marcado pela deterioração e pela imagem de uma construção inacabada, faz parte da memória dos moradores, especialmente de quem vive no centro da cidade. Com o tempo, o que antes era um projeto promissor acabou se transformando em um incômodo visual e em um espaço esquecido. Mas essa situação está prestes a mudar.

O projeto que vai transformar o prédio abandonado

Depois de mais de vinte anos parado, o edifício conhecido como “esqueletão de Canoas” será revitalizado por meio de um projeto de retrofit, uma técnica que moderniza construções antigas sem demolir a estrutura original. A iniciativa é da empresa Caza Incorp, responsável por outros empreendimentos de requalificação urbana na cidade.

A proposta é dar uma nova vida ao prédio localizado às margens da BR-116, uma das principais vias da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo informações da empresa, o interesse em recuperar o imóvel surgiu há cerca de três anos, e desde então foram realizadas negociações com os antigos proprietários para a compra definitiva.

Esse projeto se soma a outros dois já concluídos pela incorporadora: o edifício comercial Caza Urbano, na Avenida Santos Ferreira, e o residencial Caza Linck, na Rua Emboabas, que foi finalizado recentemente. Com esses exemplos, a companhia pretende mostrar que é possível unir preservação e modernidade para valorizar o espaço urbano.

O retrofit será feito com base na estrutura já existente, aproveitando o que está de pé e aplicando técnicas modernas de engenharia e arquitetura. A ideia é transformar completamente a aparência do prédio, adaptando-o a novos usos e tornando-o funcional para a cidade. Ainda não há uma data confirmada para o início das obras, pois o projeto depende da aprovação dos licenciamentos ambientais e municipais.

Um marco para Canoas: passado, presente e futuro do “esqueletão”

O prédio começou a ser construído no fim dos anos 1990 e chamava atenção pela imponência. O plano original previa um complexo moderno, com torres residenciais, áreas comerciais e até um heliponto no topo. Por conta da localização estratégica, próxima à Base Aérea e à BR-116, o projeto prometia transformar o centro de Canoas em um novo polo de negócios.

No entanto, a obra foi interrompida entre 1999 e 2000 e nunca mais retomada. Com o passar dos anos, o local passou a ser conhecido popularmente como “prédio laranja” ou “esqueletão”, e acabou virando símbolo de abandono. Para quem mora nas redondezas, o cenário era de frustração e descuido urbano.

Agora, com a nova proposta de revitalização, o imóvel deve finalmente ganhar uma função útil. O retrofit será acompanhado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Canoas, que vê o projeto como uma oportunidade de reaquecer a economia local e requalificar uma área que ficou parada no tempo.