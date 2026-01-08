Um novo ciclone extratropical deve se formar no final desta semana e provocar instabilidade no clima do Brasil. De acordo com o Canal Rural, os ventos podem chegar a mais de 100 km/h em algumas regiões, com possibilidade de chuvas intensas e alagamentos. O primeiro ciclone de 2026 tem previsão de se formar na sexta-feira (9) e se fortalecer ao longo do sábado (10).

O fenômeno deve atingir principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As tempestades têm início já na manhã de sexta-feira, com risco de rajadas de vento mais intensas entre a tarde de sábado e domingo (11). No Rio Grande do Sul, as chuvas devem começar a diminuir no domingo, à medida que o ciclone se afasta em direção ao Oceano Atlântico.

A semana ainda terá a influência da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), responsável por chuvas contínuas e intensas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. De acordo com o meteorologista Matheus Manente, da Meteored, os estados que sentirão os efeitos do primeiro ciclone de 2026 são:

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Todos os estados podem registrar acumulados de chuva de até 100 mm, exceto São Paulo, onde os volumes devem ficar próximos de 50 mm. No Rio Grande do Sul, o tempo começa a melhorar no domingo, enquanto nos demais estados as condições severas podem se estender por boa parte da próxima semana.

Como se proteger do ciclone?

Para se proteger de um ciclone extratropical, como o previsto no Brasil, é importante adotar medidas preventivas e de segurança. Algumas orientações essenciais são:

Fique atento às informações meteorológicas: acompanhe boletins de órgãos oficiais, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e canais de notícias confiáveis, para saber sobre alertas de chuva, vento e risco de alagamentos.

Evite sair de casa: durante ventos fortes e chuvas intensas, reduza deslocamentos desnecessários, principalmente em áreas de risco, como encostas, rios e regiões sujeitas a deslizamentos.

Proteja sua residência: feche portas e janelas, retire objetos soltos de varandas ou quintais e verifique telhados e calhas para reduzir danos.

Não dirija em locais alagados: evite atravessar ruas inundadas ou pontes com correnteza forte, pois a água pode arrastar veículos e causar acidentes graves.

Tenha kit de emergência: mantenha lanternas, pilhas, alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos e documentos importantes à mão.