O norte-americano Michael Satterlee tinha menos de 15 anos quando deu os primeiros passos no empreendedorismo, mesmo com poucos recursos e uma proposta simples: desenvolver produtos acessíveis que resolvessem problemas reais de forma rápida.

Ainda no ensino médio, ele recorreu a ferramentas básicas, como o Google Sites gratuito, uma conta na Amazon Handmade e uma impressora 3D de baixo custo, para colocar no ar seu primeiro e-commerce. A estratégia funcionou. Em novembro de 2025, já aos 18 anos, o jovem alcançou US$ 300 mil em vendas em apenas um mês.

Os dados foram divulgados em uma reportagem do Business Insider. O resultado é impulsionado pela Cruise Cup, marca criada por Satterlee e responsável pelo Beerzooka — um porta-latas impresso em 3D que viralizou nas redes sociais e se tornou um fenômeno de vendas.

As capas térmicas para latas de bebidas despertaram o interesse de Satterlee, que decidiu ir além de simplesmente reproduzir modelos já disponíveis no mercado. A ideia era criar um produto com usabilidade superior e alto potencial de viralização. Para isso, ele desenvolveu um porta-latas com abertura tanto na parte superior quanto na inferior.

Após alguns testes, surgiu o principal diferencial do produto: um mecanismo que expulsa automaticamente a lata vazia quando uma nova é inserida, funcionando de maneira semelhante a um sistema de recarga de cartuchos. Com conhecimento em CAD (desenho assistido por computador), o jovem conseguiu transformar a ideia em um protótipo funcional em apenas um dia.

Redes sociais impulsionam crescimento da marca

O Beerzooka foi lançado nas redes sociais e rapidamente ganhou grande visibilidade. Um único vídeo ultrapassou 50 milhões de visualizações, impulsionando a popularidade do produto e refletindo diretamente no aumento das vendas. Segundo a revista Entrepreneur, apenas em novembro de 2025 a Cruise Cup registrou faturamento superior a US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

A estratégia de crescimento da empresa está diretamente ligada à criação de uma comunidade engajada. Satterlee utiliza sugestões e comentários dos seguidores como base para aprimorar o produto e desenvolver novas funcionalidades, fortalecendo a relação com o público e mantendo a marca em constante evolução.