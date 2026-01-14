Professores da rede estadual da Bahia denunciaram, na última segunda-feira (12), descontos abusivos em seus salários. Segundo relatos de integrantes de um grupo da categoria, os profissionais estão indignados com um golpe que envolve cartão de crédito e empréstimos não autorizados.

A professora Andrea Karla, REDA na rede há 12 anos, afirma que cerca de 10% do seu salário tem sido comprometido por cobranças que ela não reconhece. “A gente que é assalariado vive no limite para pagar as contas. Quando ocorre um desfalque desse tamanho, fica muito difícil”, desabafa.

Desde abril do ano passado, Andrea já teve mais de R$ 1,3 mil descontados, sendo nove parcelas de R$ 127,87 e duas de R$ 89,38. O primeiro valor corresponde a um empréstimo e o segundo a um cartão de crédito — ambos do tipo Credcesta — que ela não reconhece. Em todos os casos, os descontos são realizados por meio de uma conta no Banco Master.

Ao notar a primeira cobrança suspeita, Andrea foi a uma agência do banco, onde uma funcionária informou que se tratava de um empréstimo feito por ela em 2020. “Só que eu tinha outra matrícula naquele ano e já havia quitado todos os empréstimos, pois na época da pandemia eu pagava cada um separadamente via boleto”, explicou.

A Secretaria de Administração do Estado (Saeb) informou que servidores com reclamações sobre o Credcesta ou qualquer outra instituição consignatária devem registrar um processo administrativo no sistema SEI Bahia, detalhando a situação.

Descontos suspeitos comprometem salários e geram indignação

Servidores da rede estadual da Bahia relatam que golpes envolvendo cartão de crédito e empréstimos não autorizados têm reduzido significativamente seus salários, chegando a comprometer até 10% da renda mensal. Casos como o da professora Andrea Karla, que teve mais de R$ 1,3 mil descontados sem reconhecer as cobranças, mostram a extensão do problema.

A Secretaria de Administração do Estado (Saeb) orienta que professores com reclamações sobre o Credcesta ou outras instituições consignatárias registrem um processo administrativo no sistema SEI Bahia, detalhando a situação, para que seja investigada e resolvida.