Ajustes feitos pela Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional alteraram a lista de atividades permitidas ao MEI, com impacto diretos aos profissionais que atuam em segmentos mais sensíveis, técnicos ou de maior risco.

As alterações visam preservar o foco do regime em atividade simples, com faturamento de até R$ 81 mil por ano e tributos fixos via DAS-MEI.

As exclusões entram em vigor ainda este ano, impactando cerca de 13 atividades. Profissionais dessas áreas devem optar por regimes como ME (Microempresa) ou EPP.

Lista de atividades excluídas

A saída dessas atividades foi confirmada em atualizações de 2025, mas com vigência plena em 2026.

Alinhador(a) de pneus (CNAE 4520-0/06) – Complexidade técnica em oficinas.

Aplicador(a) agrícola – Uso de agrotóxicos exige licenças específicas.

Arquivista de documentos – Requer certificações de segurança.

Balanceador(a) de pneus (CNAE 4520-0/06) – Riscos operacionais elevados.

Coletor(a) de resíduos perigosos (CNAE 3812-2/00) – Alto risco à saúde e meio ambiente.

Comerciante de fogos de artifício (CNAE 4789-0/07) – Produtos controlados pelo Exército.

Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Normas de segurança rigorosas.

Comerciante de medicamentos veterinários – Fiscalização da Anvisa.

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis – Impacto ambiental e padrões sanitários.

Contador(a) ou técnico(a) contábil (CRC) – Profissões regulamentadas.

Dedetizador(a) – Manipulação de venenos regulados.

Fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal – Controle sanitário intensivo.

Operador(a) de marketing direto – Atividades comerciais complexas.

Como se planejar

Como forma de planejamento, aqueles que estão incluídos na lista de atividades excluídas devem verificar o CNAE no Portal do Empreendedor no site gov.br/mei. Será necessária a migração para ME até dezembro de 2026, sob consulta de um contador, cálculo novo DAS (5-33% sobre faturamento) e avaliação do enquadramento no Simples Nacional.

Além disso, a consulta na Receita Federal para orientação gratuita via Chat MEI ou app MEI Fácil pode esclarecer maiores dúvidas.

Como se preparar para sair do MEI

A saída da categoria de MEI não implica perda automática de direitos previdenciários nem da possibilidade de emitir nota fiscal. Esses benefícios passam apenas a depender das contribuições e obrigações típicas de ME ou EPP.

Para reduzir riscos, é essencial organizar as finanças, separar contas pessoais e empresariais, e acompanhar exigências de alvarás, licenças ambientais ou sanitárias.