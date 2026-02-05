Uma proposta que tramita no Congresso Nacional voltou a colocar em pauta os incentivos fiscais destinados à população idosa. Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para pessoas com 60 anos ou mais na aquisição de veículos novos.

A medida tem como objetivo facilitar o acesso dos idosos ao automóvel, reforçar sua autonomia e, ao mesmo tempo, impulsionar o setor automotivo, considerado estratégico para a economia do país. Pelo texto em discussão, o benefício poderia ser utilizado uma vez a cada cinco anos, possibilitando a troca periódica do veículo sem gerar um peso financeiro significativo para esse público.

Atualmente, a isenção do IPI é destinada principalmente a pessoas com deficiência e a indivíduos com determinadas condições de saúde, conforme as normas da Receita Federal. A proposta em debate amplia esse benefício ao considerar o avanço do envelhecimento da população e a participação cada vez mais relevante dos idosos na economia.

Parlamentares que apoiam a proposta afirmam que a medida pode provocar impactos positivos em cadeia. Com a redução do preço final dos veículos, a expectativa é de aumento nas vendas, estímulo à produção industrial e fortalecimento da rede de concessionárias e fornecedores.

Proposta ainda depende de aprovação no Congresso

Apesar do apoio de parte dos parlamentares, o projeto ainda precisa avançar nas comissões da Câmara dos Deputados e passar por votação antes de seguir para o Senado. Caso seja aprovado em todas as etapas, o texto ainda dependerá de sanção presidencial para que a isenção do IPI entre efetivamente em vigor.

Enquanto isso, especialistas recomendam que os idosos acompanhem a tramitação e fiquem atentos a possíveis alterações no texto original. Se confirmada, a medida pode representar uma mudança significativa no acesso ao carro novo, com impacto direto no orçamento e na mobilidade dessa parcela da população.