Com a chegada de março, muitos brasileiros já começam a olhar o calendário para planejar folgas, viagens ou momentos de descanso ao longo do ano. Depois do Carnaval, que marcou o início do calendário de festas de 2026, ainda restam vários feriados importantes que podem render pausas bem-vindas na rotina de trabalho.

O próximo feriado nacional será a Sexta-feira Santa, que em 2026 será celebrada no dia 3 de abril. A data religiosa é seguida poucos dias depois por outro feriado bastante conhecido: Tiradentes, comemorado em 21 de abril, que neste ano cai em uma terça-feira, podendo render um possível feriado prolongado dependendo da organização das empresas.

Em seguida, o calendário reserva outras datas importantes, como o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, e o Corpus Christi, em 4 de junho, que tradicionalmente é ponto facultativo em muitos municípios e costuma gerar feriados prolongados em várias regiões do país.

No segundo semestre, o Brasil ainda terá outras pausas importantes, como o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, e o Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, celebrado em 12 de outubro. Essas datas costumam movimentar o turismo e também servem como oportunidade para viagens curtas.

O ano termina com dois dos feriados mais aguardados: Natal, no dia 25 de dezembro, e o Ano‑Novo, celebrado em 1º de janeiro de 2027. Por isso, anotar as datas com antecedência pode ajudar a planejar melhor o descanso e aproveitar cada oportunidade de pausa ao longo de 2026.

Feriados também podem movimentar economia e turismo

Além de representar momentos de descanso para trabalhadores e estudantes, os feriados também costumam movimentar diversos setores da economia. Áreas como turismo, hotelaria, transporte e alimentação geralmente registram aumento na procura, especialmente quando as datas permitem viagens curtas ou feriados prolongados.

Por isso, especialistas recomendam que quem pretende viajar ou aproveitar melhor as folgas organize os planos com antecedência. Reservar hospedagens, passagens e passeios antes da alta procura pode garantir preços melhores e evitar imprevistos de última hora.