Muitas pessoas chegam aos 54 anos acreditando que já podem pedir a aposentadoria ao INSS, principalmente quando já têm 15 anos de contribuição. No entanto, é importante destacar que a regra geral de aposentadoria por idade ainda não permite o benefício nessa faixa etária. Isso porque a idade mínima exigida para aposentadoria é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Ainda assim, existem exceções e regras específicas que podem permitir o acesso ao benefício antes do tempo comum, dependendo do histórico de cada trabalhador. Conforme a legislação atual, a aposentadoria por idade exige não apenas os 15 anos de contribuição (carência mínima), mas também o cumprimento da idade mínima.

Por esse motivo, aos 54 anos, nenhum segurado atende a essa regra, mesmo que já tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição. Apesar da regra geral não autorizar a aposentadoria nessa idade, existem situações em que o trabalhador de 54 anos pode considerar alternativas:

Aposentadoria de professores: mulheres professoras podem se aposentar com 25 anos de contribuição exclusiva no magistério. Para homens, o tempo é de 30 anos.

Pessoa com deficiência (PcD): segurados com deficiência grave podem ter direito à aposentadoria com apenas 15 anos de contribuição, sem exigência da idade mínima.

Direito adquirido: se o trabalhador completou os requisitos antigos (30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens) antes de 13/11/2019, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo após a reforma.

É essencial avaliar cuidadosamente todo o histórico de contribuições no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), pois períodos não reconhecidos ou pagamentos atrasados podem impactar o cálculo final da aposentadoria. Frequentemente, o segurado possui mais tempo de contribuição do que imagina, mas é necessário reunir a documentação adequada para comprovar esses períodos.