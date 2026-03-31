Com o encerramento de março se aproximando, o ranking dos carros mais vendidos aqui no Brasil já mostra um cenário praticamente definido. Segundo o site Motor1, alguns modelos se destacaram com folga, como é o caso da Fiat Strada.

O modelo aparece na liderança com ampla vantagem, reforçando sua posição como um dos veículos mais populares do país, especialmente entre quem busca praticidade.

Na sequência, o Volkswagen Polo garante a segunda colocação, com destaque para seu bom desempenho, e o Chevrolet Onix volta ao grupo dos mais vendidos e fecha o pódio, mostrando recuperação nas vendas ao longo do mês.

Hatchbacks seguem fortes

Logo atrás, modelos como o Hyundai HB20 e o Fiat Argo aparecem próximos. Esses carros continuam sendo escolhas frequentes por oferecerem bom custo-benefício e baixo consumo. Outro destaque é o Fiat Mobi, que figura entre os mais vendidos, com foco em preço acessível.

SUVs e elétricos ganham espaço

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross lidera sua categoria, seguido de perto pelo Hyundai Creta. Os SUVs seguem em alta, impulsionados pelo interesse dos motoristas por veículos mais espaçosos.

Outro destaque é a presença do BYD Dolphin Mini entre os mais vendidos, o que indica uma mudança gradual no mercado, com consumidores buscando carros elétricos cada vez mais.