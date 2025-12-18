Nesta quarta-feira (17), Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentaram pela final da Copa Intercontinental 2025, torneio que reuniu os campeões das seis confederações mundiais (AFC, OFC, CAF, Conmebol, Concacaf e UEFA). O duelo reascendeu uma velha discussão: afinal, quais clubes brasileiros são considerados campeões do Mundo?
A responsa, segundo a FIFA, é simples: seis clubes brasileiros já foram campeões do Mundial de Clubes. O primeiro deles foi o Santos, de Pelé, campeão da Copa Intercontinental em 1962 e 1963 batendo, respectivamente, Benfica e Milan.
O país do futebol voltaria a aparecer no topo mundial no início dos anos 1980, com Flamengo vencendo o Liverpool em 1981 e o Grêmio superando o Hamburgo em 1983. O hiato de títulos permaneceria até 1992, quando o São Paulo, de Telê Santana, venceria o Barcelona por 2 a 1. No ano seguinte, o Tricolor conquistaria o bi sobre o Milan.
Em 2000, o Corinthians venceria a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA ao superar o Vasco nos pênaltis. Em 2005 e 2006, o país conquistaria mais glórias com São Paulo e Internacional que bateram, respectivamente, Liverpool e Barcelona. Por fim, o Corinthians conquistou o último troféu brasileiro ao superar o Chelsea em 2012.
Os clubes campeões mundiais de futebol
- Ream Madrid (9 títulos) – 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024;
- Milan (4 títulos) – 1969, 1989, 1990 e 2007;
- Bayern de Munique (4 títulos) – 1976, 2001, 2013 e 2020;
- Barcelona (3 títulos) – 2009, 2011 e 2015;
- Inter de Milão (3 títulos) – 1964, 1965 e 2010;
- São Paulo (3 títulos) – 1992, 1993 e 2005;
- Boca Juniors (3 títulos) – 1977, 2000 e 2003;
- Nacional (3 títulos) – 1971, 1980 e 1988;
- Peñarol (3 títulos) – 1961, 1966 e 1982;
- Corinthians (2 títulos) – 2000 e 2012;
- Manchester United (2 títulos) – 1999 e 2008;
- Porto (2 títulos) – 1987 e 2004;
- Juventus (2 títulos) – 1985 e 1996;
- Ajax (2 títulos) – 1972 e 1995;
- Independiente (2 títulos) – 1973 e 1984;
- Santos (2 títulos) – 1962 e 1963;
- Manchester City (1 título) – 2023;
- Chelsea (1 título) – 2021;
- Liverpool (1 título) – 2019;
- Internacional (1 título) – 2006;
- Borussia Dortmund (1 título) – 1997;
- Vélez Sarsfield (1 título) – 1994;
- Estrela Vermelha (1 título) – 1991;
- River Plate (1 título) – 1986;
- Grêmio (1 título) – 1983;
- Flamengo (1 título) – 1981;
- Olimpia (1 título) – 1979;
- Atlético de Madri (1 título) – 1974;
- Feyenoord (1 título) – 1970;
- Estudiantes (1 título) – 1968;
- Racing (1 título) – 1967.
Deixe um comentário