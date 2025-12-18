Nesta quarta-feira (17), Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentaram pela final da Copa Intercontinental 2025, torneio que reuniu os campeões das seis confederações mundiais (AFC, OFC, CAF, Conmebol, Concacaf e UEFA). O duelo reascendeu uma velha discussão: afinal, quais clubes brasileiros são considerados campeões do Mundo?

A responsa, segundo a FIFA, é simples: seis clubes brasileiros já foram campeões do Mundial de Clubes. O primeiro deles foi o Santos, de Pelé, campeão da Copa Intercontinental em 1962 e 1963 batendo, respectivamente, Benfica e Milan.

O país do futebol voltaria a aparecer no topo mundial no início dos anos 1980, com Flamengo vencendo o Liverpool em 1981 e o Grêmio superando o Hamburgo em 1983. O hiato de títulos permaneceria até 1992, quando o São Paulo, de Telê Santana, venceria o Barcelona por 2 a 1. No ano seguinte, o Tricolor conquistaria o bi sobre o Milan.

Em 2000, o Corinthians venceria a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA ao superar o Vasco nos pênaltis. Em 2005 e 2006, o país conquistaria mais glórias com São Paulo e Internacional que bateram, respectivamente, Liverpool e Barcelona. Por fim, o Corinthians conquistou o último troféu brasileiro ao superar o Chelsea em 2012.

Os clubes campeões mundiais de futebol