O interesse em viver no Paraguai tem crescido entre brasileiros atraídos pela ideia de um custo de vida mais enxuto. A imagem de um país com preços acessíveis se confirma em muitos aspectos do cotidiano, especialmente quando se observa gastos básicos como alimentação, moradia e serviços.

Supermercado revela diferenças nos preços

As compras de mercado costumam ser um dos primeiros choques positivos para quem chega. Produtos essenciais vendidos em guaranis, a moeda local, geralmente custam menos do que no Brasil, sobretudo itens de consumo diário. Essa diferença ajuda a equilibrar o orçamento mensal.

Cartões internacionais são aceitos em muitos estabelecimentos, mas o uso do crédito brasileiro envolve cobrança de IOF e variações cambiais. Por isso, parte dos moradores prefere sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou recorrer a casas de câmbio, apesar das tarifas que podem encarecer o processo se feito com frequência.

Dinâmica da fronteira influencia a rotina

Nas cidades próximas à fronteira, como a região de Foz do Iguaçu, o fluxo de pessoas é intenso. Brasileiros atravessam em busca de produtos mais baratos, enquanto paraguaios fazem compras no lado brasileiro. Essa troca constante aquece o comércio, mas exige atenção às regras de fiscalização ao retornar ao país.

No trânsito, chamam atenção a menor quantidade de semáforos e o uso comum de motocicletas adaptadas para transporte. Circular a pé é relativamente tranquilo, seguindo cuidados comuns a centros urbanos de médio porte.

Despesas que mais impactam o orçamento

O salário mínimo no Paraguai, quando convertido, costuma ser mais alto que o brasileiro, o que influencia o poder de compra local. Eletrônicos seguem como um dos grandes atrativos, com ampla variedade de preços e opções.

Entre as contas fixas, a energia elétrica se destaca por ser significativamente mais barata, permitindo maior uso de aparelhos como ar-condicionado sem grandes sustos no fim do mês.

Quanto custa viver no país

Estimativas indicam que uma pessoa solteira pode gastar cerca de R$ 930 mensais com aluguel em um imóvel simples. A alimentação, somando mercado e refeições fora, fica em torno de R$ 700. Serviços como lavanderia variam entre R$ 40 e R$ 80, enquanto o transporte tende a ter custo reduzido, especialmente em áreas onde tudo é feito a pé.

Moradia, estudos e documentação

Muitos brasileiros se mudam para o Paraguai com foco nos estudos, principalmente em cursos de medicina, atraídos por mensalidades mais baixas. Para se estabelecer legalmente, é necessário regularizar vistos e registros locais. A documentação, assim como a carteira de motorista, costuma ter custo inferior ao praticado no Brasil, o que contribui para tornar a mudança financeiramente viável.