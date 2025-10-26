O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual cobrado anualmente de proprietários de veículos em todo o Brasil. Apesar de sua aplicação ser nacional, cada estado define as próprias regras e percentuais de cobrança, o que gera grandes diferenças no valor final do imposto entre as regiões.

Estados com as maiores alíquotas

Entre todas as unidades federativas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem no topo da lista, com as alíquotas mais altas para carros de passeio: 4% sobre o valor venal do veículo. O Amazonas também adota esse percentual, mas apenas para automóveis com motor acima de 1.0. Modelos de menor potência pagam 3%.

A diferença é significativa quando comparada a estados como Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins, onde a taxa é de 2%. Em São Paulo, o imposto já está disponível para pagamento, e o governo oferece desconto para quem quitar o valor antecipadamente.

Diferenças e isenções

O percentual cobrado varia não apenas entre estados, mas também conforme o tipo de veículo. Caminhonetes, motocicletas, quadriciclos e caminhões seguem outras regras de tributação. Além disso, há situações em que o contribuinte é isento do pagamento, como no caso de pessoas com deficiência ou doenças crônicas.

Cada estado tem autonomia para definir benefícios específicos. Em São Paulo, por exemplo, veículos híbridos e elétricos movidos a etanol, além de automóveis com mais de 20 anos de fabricação, são dispensados do imposto.

Ranking do IPVA no Brasil

Na sequência dos estados com maior cobrança estão Goiás (3,75% para carros acima de 100 cv), Paraná e Distrito Federal (3,5%), Ceará (até 3,5%), e Alagoas (até 3,25%). Pernambuco aparece na 11ª posição, com taxa de 2,4%, ficando entre os estados com tributação mais baixa do país.