Construir a casa própria continua sendo o sonho de muitos brasileiros, mas, em 2025, o cenário exige planejamento e adaptação. A elevação dos preços de materiais e da mão de obra tem impactado diretamente o custo das obras. De acordo com o CUB (Custo Unitário Básico) — índice que mede o valor médio da construção civil —, o preço por metro quadrado de uma casa no país varia entre R$ 2.200 e R$ 4.500, dependendo do padrão de acabamento escolhido.

Para quem pretende erguer uma residência de 70 metros quadrados, o investimento pode oscilar de R$ 154 mil a R$ 315 mil. A variação reflete não apenas o tamanho do imóvel, mas também o padrão construtivo: econômico, médio ou alto, cada um com níveis diferentes de conforto, estética e qualidade de materiais.

Diferença entre os padrões de construção

O padrão econômico prioriza soluções simples e funcionais, custando entre R$ 2.200 e R$ 2.700 por metro quadrado — o que representa um gasto total de R$ 154 mil a R$ 189 mil para uma casa de 70 m². Já o padrão médio, que busca equilibrar conforto e estética, eleva o valor para R$ 3.000 a R$ 3.600 por metro quadrado, totalizando entre R$ 210 mil e R$ 252 mil.

Quem opta por um acabamento de alto padrão, com materiais mais sofisticados e personalização, deve se preparar para desembolsar de R$ 280 mil a R$ 315 mil.

Fatores que influenciam o orçamento

Entre os elementos que mais pesam no custo estão a mão de obra — responsável por até 45% do orçamento — e os materiais de construção, sujeitos à variação de preços e à inflação. Além disso, taxas com projetos, licenças e acabamentos também devem ser considerados.

Como economizar sem comprometer a obra

Para driblar os custos elevados, é essencial um planejamento detalhado. Comparar orçamentos, comprar materiais por etapas e investir em produtos de maior durabilidade ajudam a evitar desperdícios e retrabalhos.

Com organização e escolhas bem-feitas, ainda é possível realizar o sonho da casa própria, mesmo em um cenário de construção mais caro e exigente.