No fim de semana passado, milhões de brasileiros puderam desfrutar de uma semana mais curta, já que a Sexta-feira da Paixão ou Sexta-Feira Santa, como é popularmente conhecida, é considerada um feriado nacional no país.

E por conta da possibilidade de concretizar planos, como viagens prolongadas, ou de simplesmente usufruir de um período maior de descanso, estudantes e trabalhadores aguardam com expectativa a chegada de mais um feriado de 2026.

Mas vale destacar que não será necessário esperar por muito tempo, pois no dia 21 de abril, celebra-se o Dia de Tiradentes, uma data estabelecida em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira.

Em 2026, o feriado ocorre em uma terça-feira, o que garantirá a muitos trabalhadores uma pausa no meio da semana e, certamente, contribuirá para amenizar os efeitos da rotina intensa.

Ainda mais levando em conta que, em muitos estados, o dia 20 (segunda-feira) já está sendo considerado ponto facultativo, o que concederá alguns empregados e estudantes um fim de semana prolongado, com quatro dias de folga no total.

Feriados de 2026: todos os dias de descanso do ano

Diferentemente de 2025, quando, a partir do segundo semestre, todos os feriados (exceto o Natal) coincidiram com finais de semana, 2026 se apresenta como um ano repleto de oportunidades para descanso prolongado, com datas comemorativas distribuídas da seguinte forma:

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador

Dia do Trabalhador 4 de junho (quarta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro (segunda-feira): Dia da Independência do Brasil;

Dia da Independência do Brasil; 12 de outubro (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida;

Dia de Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados;

Dia de Finados; 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra;

Dia da Consciência Negra; 25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

Apesar de também ser considerado feriado nacional, o Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, neste ano coincide com um domingo, contrastando com as outras datas.