Realizar uma ultrapassagem está entre as manobras mais delicadas para quem dirige, sobretudo em vias de mão dupla. Quando há faixa contínua no centro da pista, a sinalização indica, como regra, que a manobra não deve ser feita. Mesmo assim, dúvidas ainda são comuns entre motoristas sobre exceções, riscos envolvidos e as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O que caracteriza a ultrapassagem em faixa contínua

A infração ocorre quando o condutor cruza a linha amarela contínua para acessar a faixa contrária e seguir à frente de outro veículo. Essa pintura no asfalto sinaliza locais onde a visibilidade é limitada ou o risco de colisão frontal é elevado, como curvas fechadas, subidas íngremes, pontes e trechos com histórico de acidentes.

Em vias onde existe linha contínua ao lado de uma linha tracejada, apenas quem está do lado da faixa seccionada pode ultrapassar, desde que haja condições seguras e nenhuma placa proibitiva.

Há situações em que a manobra é permitida?

De forma geral, a ultrapassagem sobre faixa contínua é proibida. No entanto, o CTB considera situações excepcionais, nas quais o motorista não busca vantagem, mas sim evitar um perigo imediato. Nesses casos, o breve deslocamento para a pista contrária pode ser interpretado como manobra defensiva.

Isso pode ocorrer, por exemplo, para contornar um obstáculo inesperado na via, como um veículo quebrado, destroços ou um acidente recente. Ainda assim, o condutor deve reduzir a velocidade e garantir que não haja risco para outros usuários da estrada.

Quando a ultrapassagem gera multa

A autuação acontece quando o motorista invade a faixa contrária apenas para ganhar posição no trânsito, sem justificativa de emergência. Essa conduta é considerada infração gravíssima, especialmente em locais sinalizados com proibição explícita ou em pontos críticos, como cruzamentos, túneis, áreas escolares e faixas de pedestres.

Também é infração usar a pista oposta para furar congestionamentos ou ultrapassar filas de veículos parados.

Penalidades previstas na legislação

Ao desrespeitar a faixa contínua, o motorista está sujeito a multa gravíssima e ao acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Em situações mais perigosas, a penalidade pode ser agravada, incluindo a suspensão do direito de dirigir. Se houver vítimas, a conduta pode configurar crime de trânsito.

Como evitar erros e dirigir com segurança

Observar atentamente a sinalização horizontal e vertical é fundamental para evitar infrações e acidentes. Em rodovias de pista simples, a cautela deve ser ainda maior. Respeitar a faixa contínua, aguardar trechos permitidos e priorizar a segurança são atitudes que preservam vidas e evitam problemas com a lei.