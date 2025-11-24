A partir de 2026, o salário mínimo terá um novo reajuste, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual (PLOA). Para o próximo ano, o orçamento fixa um teto de despesas primárias de R$ 2,428 trilhões, definido a partir da inflação e de um adicional de 2,5%.

O cálculo do novo valor segue a fórmula tradicional, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB, respeitando um limite para o ganho real. Com isso, o Governo Federal projeta um aumento de 7,44% no salário mínimo em 2026. O reajuste adicionará R$ 106 ao valor atual, elevando-o de R$ 1.518 para R$ 1.631 no ano que vem.

A definição final do salário mínimo costuma ser feita no fim do ano, quando o governo oficializa o novo valor por meio de decreto. Foi assim, por exemplo, com o piso de 2025, confirmado no final de dezembro de 2024. No entanto, o INPC — indicador que calcula a inflação dos 12 meses anteriores — só é divulgado na segunda semana de janeiro de 2026.

Impacto do reajuste na economia e no orçamento das famílias

O aumento do salário mínimo não influencia apenas o rendimento dos trabalhadores que recebem o piso nacional. Ele afeta também benefícios previdenciários, programas sociais e contratos vinculados ao valor mínimo, ampliando seu impacto econômico.

Com o reajuste previsto, milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios terão seus pagamentos corrigidos, o que pode gerar um impulso adicional ao consumo e ao comércio local. Para as famílias, o novo valor representa um alívio no orçamento, especialmente em um cenário de inflação persistente nos itens essenciais, como alimentação, transporte e energia.