Para estimar o valor da hora de uma empregada doméstica no Brasil, o cálculo mais comum parte do salário mínimo vigente. Em 2026, ele está fixado em R$ 1.621. Considerando uma jornada padrão de 44 horas semanais (cerca de 220 horas mensais), a hora de trabalho fica em torno de R$ 7,30.

Quanto isso representa no fim do mês?

Quando multiplicamos esse valor pelas horas trabalhadas no mês, chegamos ao salário base de aproximadamente R$ 1.600. Ou seja, o equivalente ao mínimo nacional.

Esse é o valor típico para uma empregada doméstica com carteira assinada que cumpre jornada integral. Vale lembrar que esse total pode aumentar com adicionais, como horas extras, trabalho aos finais de semana ou acúmulo de função.

Diferenças regionais e pisos estaduais

Apesar desse cálculo servir como referência, algumas regiões adotam pisos salariais mais altos. Isso acontece principalmente em estados com custo de vida elevado ou que adotam políticas próprias de valorização profissional.

Nesses casos, tanto o salário mensal quanto o valor da hora podem ultrapassar essa média.

O que realmente define o valor

No fim das contas, o valor pago vai além do cálculo básico. Experiência, localização e demanda também influenciam quanto uma profissional recebe.

Por isso, embora R$ 7,30 por hora seja um ponto de partida, o rendimento real pode variar bastante, tanto para mais quanto para menos.