A cidade de Crato, no Ceará, recebeu na última quinta-feira (14) a inauguração da maior estátua do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Segundo a prefeitura, milhares de fiéis se reuniram na região do Cariri para participar da celebração em homenagem à santa.

Criada pelo escultor Ranilson Viana, a obra impressiona com seus cerca de 54 metros de altura, superando o Cristo Redentor, que mede 38 metros. O governador Elmano de Freitas destacou que a imagem, que “reflete o fervor mariano do povo do Crato”, foi projetada também para impulsionar o turismo religioso na região.

Durante a inauguração, mais de 100 caravanas vindas de pelo menos seis estados chegaram à cidade, segundo relatos. Os fiéis participaram de uma missa, receberam a bênção inaugural e assistiram a apresentações musicais de Irmã Raquel, Patrícia e do padre Fábio de Mello.

Para as autoridades cearenses, além de atrair turistas, a estátua reforça o papel da cidade como um importante ponto de conexão com a fé: “Essa imagem simboliza esperança, proteção e consolo. Que este local seja sempre um espaço de oração e reflexão. Porque o mundo está precisando de amor, fraternidade, carinho e proteção”, disse o governador.

A história de Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora de Fátima é conhecida mundialmente a partir das aparições ocorridas em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal. Segundo relatos, a Virgem Maria apareceu a três crianças — Lúcia, Francisco e Jacinta — transmitindo mensagens de oração, penitência e conversão, além de revelar profecias sobre eventos futuros.

Essas manifestações rapidamente ganharam atenção internacional, tornando Fátima um dos principais destinos de peregrinação católica. Com o passar dos anos, a devoção a Nossa Senhora de Fátima se espalhou pelo mundo, sendo associada à proteção, à paz e à intercessão divina.