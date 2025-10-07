Moradores de apartamentos, salas comerciais e imóveis sem espaço para instalar painéis solares agora podem reduzir a conta de luz em até 75%. A economia é possível graças a um modelo inovador de condomínios solares, lançado pela cearense S&J Solar, controladora da Sunplena Energia.

O funcionamento é simples: o consumidor adquire uma cota de participação em uma usina solar e passa a receber créditos de energia, que geram desconto direto na fatura. Segundo Lucas Melo, CEO da Sunplena, uma conta de R$ 250 poderia ser reduzida para cerca de R$ 70. As usinas são mantidas e operadas pela empresa, garantindo toda a gestão e operação do sistema.

Na prática, o consumidor passa a ser coproprietário da geração solar, enquanto toda a gestão técnica, manutenção e distribuição dos créditos de energia fica a cargo da Sunplena. Para financiar a construção de novas usinas, a empresa lançou uma oferta pública na plataforma Uinvex, registrada na B3. O objetivo é captar R$ 1,165 milhão, sendo que aproximadamente 51% do valor já foi alcançado.

O investimento, disponível a partir de R$ 5 mil, oferece uma remuneração fixa de 2% ao mês durante 36 meses, resultando em uma rentabilidade anual projetada de 22,4%, acima do CDI. O retorno é estruturado em três ciclos de 12 meses, com amortizações parciais do capital e pagamento de juros mensais.

O que é um condomínio solar?

Um condomínio solar é um modelo de geração de energia elétrica em que várias pessoas ou empresas compartilham os benefícios de uma mesma usina solar, sem precisar instalar painéis em suas próprias residências ou comércios. Funciona assim:

Participação por cotas: Cada interessado compra uma cota da usina, tornando-se coproprietário da energia gerada.

Créditos de energia: A eletricidade produzida é convertida em créditos que podem ser usados para reduzir a conta de luz do participante, mesmo que ele não tenha espaço físico para instalar painéis solares.

Gestão profissional: A manutenção, operação e distribuição dos créditos são feitas pela empresa responsável pelo condomínio solar, que garante o funcionamento do sistema.