Em um país de clima majoritariamente quente como o Brasil, dirigir sem ar-condicionado muitas vezes vai além do desconforto e pode representar um risco à segurança. Ainda assim, sempre que o preço da gasolina aumenta, a frase conhecida volta a circular: “desligar o ar economiza combustível”.

A discussão ganhou força após um vídeo publicado no Instagram pelo perfil Doutor-IE Inteligência Automotiva, que mostrou um teste em que o consumo praticamente dobrou com o ar-condicionado ligado. O próprio especialista, no entanto, destacou que o resultado se aplica apenas ao veículo avaliado, um Renault Kwid, e não pode ser extrapolado para todos os modelos.

A explicação está no funcionamento mecânico do sistema. Ao contrário de outros componentes eletrônicos do veículo, o compressor do ar-condicionado é acionado diretamente pelo motor, por meio da correia de acessórios. Assim, ao ativar o “A/C”, o motor assume um esforço adicional: além de mover o carro, precisa fornecer energia para manter o compressor em operação.

Esse esforço extra demanda mais energia, que é obtida pela queima de combustível. Em outras palavras, não existe mágica: com o ar-condicionado ligado, o consumo aumenta. Especialistas do setor automotivo apontam que o resultado exibido no vídeo do Doutor-IE Inteligência Automotiva reflete uma situação extrema.

Testes técnicos e estudos de mercado mostram que, na maior parte dos veículos, o uso do ar-condicionado eleva o consumo entre 5% e 20%. Essa variação depende de fatores como motorização e cilindrada, eficiência do sistema de climatização, peso do veículo, tipo de trajeto — urbano ou rodoviário — e o estado de manutenção do equipamento.

Quanto o ar-condicionado realmente pesa no consumo

Embora o uso do ar-condicionado aumente o gasto de combustível, o impacto real costuma ser bem menor do que muitos motoristas imaginam. Em condições normais, especialmente em vias rápidas, manter o sistema ligado pode ser mais eficiente do que rodar com os vidros abertos, que prejudicam a aerodinâmica e também elevam o consumo.

Além disso, desligar o ar em dias muito quentes pode afetar o conforto e a atenção do condutor, aumentando o risco de fadiga e distrações. Por isso, especialistas recomendam usar o sistema de forma equilibrada, manter a manutenção em dia e ajustar a climatização de acordo com o tipo de trajeto.