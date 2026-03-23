A Receita Federal anunciou a liberação de uma nova forma de declarar o Imposto de Renda, trazendo mais praticidade e tecnologia para os contribuintes em 2026. O tradicional programa para computador continua disponível, mas agora ganha reforço com soluções digitais mais modernas, como aplicativo e sistema online, que facilitam o preenchimento e envio da declaração.

O Programa Gerador de Declaração (PGD) foi liberado para download, permitindo que os contribuintes comecem a organizar os dados com antecedência. No entanto, o envio das declarações só é permitido a partir do dia 23 de março, quando começa oficialmente o prazo, que segue até 29 de maio. A expectativa é de que milhões de brasileiros utilizem as novas ferramentas disponibilizadas pelo Fisco.

Uma das principais novidades é a ampliação da declaração pré-preenchida, que já traz diversas informações automaticamente, como rendimentos, despesas médicas e dados bancários. Esse modelo reduz erros e agiliza o processo, além de garantir prioridade na restituição para quem optar por essa modalidade. A tendência é que cerca de 60% dos contribuintes utilizem esse formato neste ano.

Além disso, o sistema “Meu Imposto de Renda” também foi aprimorado e pode ser acessado por diferentes dispositivos, incluindo celulares e tablets. A proposta da Receita é tornar o processo mais simples, intuitivo e seguro, diminuindo a burocracia e aproximando o contribuinte dos serviços digitais oferecidos pelo governo.

Declaração pré-preenchida ganha destaque entre contribuintes

A declaração pré-preenchida vem se consolidando como a principal aposta da Receita para modernizar o envio do Imposto de Renda. Com dados já inseridos automaticamente, o contribuinte precisa apenas revisar as informações e fazer eventuais correções, o que reduz significativamente o risco de cair na malha fina.

Outro ponto importante é que quem entrega mais cedo e opta por recursos como a pré-preenchida e o recebimento via Pix tende a receber a restituição nos primeiros lotes. Por isso, especialistas recomendam organização antecipada e atenção aos prazos para aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas pelas novas ferramentas digitais.