O Supermercado Degrau, também conhecido como Supermercado Brasil, uma das redes mais tradicionais do Vale do Aço, entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo. Com valor de causa de R$ 62.237.055,09, a ação visa reorganizar as dívidas, superar a crise econômico-financeira e assegurar a continuidade das atividades.

Fundado há mais de quatro décadas, o Supermercado Brasil construiu uma reputação sólida pautada na “tradição, credibilidade e proximidade com a comunidade local”, conforme a petição inicial. Ao longo de sua história, a rede gerou centenas de empregos e desempenhou papel significativo na economia regional, consolidando-se como um patrimônio familiar de grande relevância.

O pedido de recuperação judicial decorre da combinação de diversos fatores:

Plano de expansão de 2019: a empresa levantou recursos no mercado financeiro com juros baixos, mas o cenário mudou de forma drástica.

Cenário macroeconômico: a taxa Selic subiu de cerca de 2% para aproximadamente 15% ao ano, aumentando significativamente o custo da dívida pós-fixada.

Impactos da pandemia: em 2020, o crescimento inicial das vendas foi acompanhado por um aumento nos custos operacionais, com insumos, logística e despesas sanitárias pressionando as margens de lucro.

Concorrência acirrada: a entrada de grandes redes como Assaí, Mart Minas, Coelho Diniz e Supermercados BH intensificou a “guerra de preços”, afetando as margens e diminuindo as vendas da empresa local.

Embora o faturamento tenha mais que dobrado nos últimos anos — passando de R$ 97 milhões para R$ 202 milhões —, o aumento das despesas operacionais e financeiras comprometeu a saúde financeira da empresa. Um ponto crítico é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões, que retém automaticamente parte do caixa, limitando a gestão dos recursos e pressionando o capital de giro.

Mesmo assim, o resultado operacional, antes das despesas financeiras, continua positivo, indicando que a atividade principal permanece viável. Por meio da recuperação judicial, a rede busca reorganizar seu passivo e implementar medidas de eficiência, visando preservar empregos e manter o atendimento à comunidade.