O narrador e apresentador Galvão Bueno convidou o jornalista André Hernan para integrar a equipe de reportagem do SBT na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Embora ainda não tenha assinado contrato com a nova emissora, Hernan já conta com todas as autorizações necessárias para participar das transmissões.

A cobertura da Copa do Mundo será feita em parceria entre o SBT e a NSports, canal do qual Galvão Bueno é sócio. Nos bastidores, o experiente narrador tem se dedicado a montar a equipe de profissionais que participará das transmissões do Mundial.

O jornalista Mauro Naves, parceiro de diversas coberturas, também integrará a equipe formada por Galvão Bueno. O objetivo é que André Hernan complemente o grupo escolhido pelo narrador para as transmissões da Copa. Embora tenha recebido o convite, o ex-jornalista da Globo ainda não assinou oficialmente com o SBT, mas sua contratação está praticamente definida.

De acordo com a Folha de São Paulo, SBT e Galvão Bueno investiram 25 milhões de dólares (cerca de R$ 134,5 milhões) em um pacote que inclui a transmissão de 32 jogos da Copa do Mundo. Inicialmente, a FIFA havia solicitado um valor maior, mas o montante foi reduzido ao longo das negociações.

