A Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais de Concórdia, em Santa Catarina, decretou a falência do Grupo Bokitu’s, que se encontrava em processo de recuperação judicial. O grupo, com longa trajetória no setor de panificação, incluía nomes como Bokitu’s Padaria, GBA Indústria, Padaria Mcecília, Padaria Pinherus e Panificadora Hellô.

A Albatroz Investimento e Participação Empresarial Ltda, que havia assumido o controle societário, também foi mencionada no processo. A unidade próxima ao SESC segue funcionando normalmente. Com a decisão, a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais de Concórdia converteu o processo de recuperação em falência, encerrando oficialmente a tentativa de reestruturação das empresas.

“Considerando o conjunto de provas apresentadas nos autos, fica claro que a recuperação judicial do Grupo Bokitu’s perdeu seu propósito, já que não há mais atividade econômica a ser preservada nem qualquer perspectiva real de retomada”, afirma a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais na decisão.

O pedido de recuperação judicial foi deferido em 29 de março de 2023, de acordo com o artigo 52 da Lei nº 11.101/2005. Desde então, o processo recebeu diversas manifestações das partes, decisões judiciais e relatórios da administradora responsável pela condução do caso.

Fim de uma era no setor de panificação em Santa Catarina

A falência do Grupo Bokitu’s marca o encerramento de décadas de atuação no setor de panificação, afetando funcionários, fornecedores e clientes fiéis. O caso evidencia os desafios enfrentados por empresas tradicionais diante de dificuldades financeiras e a complexidade dos processos de recuperação judicial.

Especialistas apontam que a decisão da Vara de Falências de Concórdia reforça a importância de um planejamento financeiro sólido e da adoção de estratégias de reestruturação eficientes para evitar o colapso de empresas consolidadas. A situação do Grupo Bokitu’s serve como alerta para o mercado sobre os riscos de inadimplência e gestão inadequada em negócios de longo prazo.