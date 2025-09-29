Antes da vitória do Palmeiras sobre o River Plate, a presidente do clube, Leila Pereira, chamou atenção com um look de grife nas cores do time. À beira do campo do Allianz Parque, a empresária destacou peças de luxo, incluindo um casaco da Ralph Lauren e uma bolsa da Dior, cujo valor combinado chega a quase R$ 30 mil.

Em entrevista à ge TV, Leila Pereira detalhou as marcas de cada item. O casaco trespassado, ícone da Ralph Lauren, foi a peça mais cara escolhida por ela. O modelo Camden Cashmere Jacket, feito em caxemira de sarja quebrada, está avaliado em R$ 22.690 no site oficial da Ralph Lauren no Brasil.

A calça usada pela presidente do Palmeiras é semelhante ao modelo Slim Fit Stretch Chino Trouser, comercializado por R$ 820 no site da grife americana. Feita em sarja com elasticidade extra, a peça apresenta corte clássico, perna afunilada e comprimento relativamente curto.

O overcoat verde, segundo Leila, é da marca Emilio Pucci, mas não está disponível no site oficial nem em plataformas de revenda. Já a bolsa utilizada pela dirigente é o modelo Diorissimo Large, da Dior, encontrada em sites de revenda por cerca de R$ 7.500, com desconto de 50%.

Datas da semifinal da Libertadores definidas

A Conmebol anunciou as datas e horários das semifinais da Libertadores. Nos jogos de ida, o Flamengo recebe o Racing no Maracanã, no dia 22 de outubro, às 21h30, enquanto a LDU enfrenta o Palmeiras em Quito, no dia 23, também às 21h30.

As partidas de volta, que definirão os finalistas, acontecerão na semana seguinte. O time carioca visitará a Argentina no dia 29, às 21h30, no Estádio El Cilindro, e o Palmeiras jogará em casa contra os equatorianos no Allianz Parque, no dia 30, também às 21h30.