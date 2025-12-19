O ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, foi transferido no final de novembro da Penitenciária II de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo. A mudança ocorreu a pedido da defesa do jogador.

De acordo com a CNN Brasil, Robinho solicitou a saída de Tremembé poucos dias antes do lançamento da segunda temporada da série homônima no Prime Video, que retratará sua história. Em setembro, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já havia negado o recurso da defesa, que pedia o recálculo da pena cumprida pelo ex-jogador no Brasil.

Robinho estava detido em Tremembé desde 2024, presídio conhecido por abrigar presos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional. A plataforma de streaming anunciou a segunda temporada de Tremembé em 21 de novembro, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Na primeira temporada, o público acompanhou casos notórios como os de Suzane Von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá (Lucas Oradovschi e Bianca Comparato), além dos irmãos Cravinhos (Felipe Simas e Kelner Macêdo) e Sandrão (Letícia Rodrigues).

Linha do tempo da prisão de Robinho

2013 – O crime em Milão (Itália)

➡️ Robinho e outros cinco brasileiros são acusados de participar de um estupro coletivo contra uma mulher albanesa de 23 anos, em uma boate na cidade italiana.

2014 – Início da investigação

➡️ As autoridades italianas abrem processo criminal após reunir depoimentos, mensagens e provas periciais.

2017 – Condenação em primeira instância

➡️ Robinho é condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pelo Tribunal de Milão. Ele não se apresenta à Justiça italiana, pois já vivia no Brasil.

2020 – Condenação confirmada em segunda instância

➡️ A Corte de Apelação de Milão mantém a pena de nove anos de prisão. O jogador continua em liberdade no Brasil, pois a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos natos.

2022 – Sentença definitiva

➡️ A Corte de Cassação (Suprema Corte da Itália) confirma em definitivo a condenação, encerrando todos os recursos possíveis no país.

2023 (janeiro) – Pedido de execução no Brasil

➡️ O governo italiano solicita ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que a pena seja reconhecida e cumprida no Brasil, com base em acordo de cooperação internacional.

2024 (março) – STJ homologa a condenação

➡️ O STJ reconhece a sentença italiana, determinando o cumprimento da pena de nove anos em território brasileiro.

2024 (março) – Prisão de Robinho

➡️ O ex-jogador se apresenta à Polícia Federal em Santos (SP) e é levado para a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo — a mesma onde estão outros presos de notoriedade pública.