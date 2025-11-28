As primeiras atrações confirmadas para o Rock in Rio 2026 foram anunciadas, com grande destaque para dois nomes de peso: Gilberto Gil e Elton John. A revelação, feita na última terça-feira (25), marca o início da contagem regressiva para o festival, que acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Elton John fará sua oitava passagem pelo Brasil e sua terceira participação no Rock in Rio. O lendário músico — responsável por sucessos como “Rocket Man”, “Your Song” e “Cold Heart” — já havia se apresentado nas edições de 2011 e 2013 e não sobe aos palcos brasileiros desde 2017.

Em 2023, Elton John anunciou sua aposentadoria das grandes turnês, desejando aproveitar a vida longe dos palcos após mais de quatro décadas de carreira. A apresentação no Rock in Rio será a única do artista na América Latina, tornando-se uma oportunidade única para os fãs que ainda querem vê-lo ao vivo.

Gilberto Gil, por sua vez, é um veterano do festival. Esta será sua sexta participação no Rock in Rio. Em 2002, o artista foi celebrado no Palco Sunset com um show especial em homenagem aos seus 80 anos, ao lado de sua família. Com uma trajetória marcada por clássicos da MPB, como “Palco”, “Andar com Fé” e “Tempo Rei”, Gil reforça sua relevância e permanência na música brasileira.

Além dessas duas grandes atrações, o Rock in Rio 2026 também será histórico por marcar a estreia do K-pop na Cidade do Rock. O grupo sul-coreano Stray Kids foi confirmado como headliner do dia 11 de setembro. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N serão os responsáveis por levar o gênero ao Palco Mundo pela primeira vez na história do festival.

Valores do Rock in Rio Card

A venda do Rock in Rio Card — o vale-ingresso que garante acesso ao festival e permite escolher a data posteriormente — começa em 4 de dezembro, em fase de pré-venda. Já o público geral poderá comprar a partir de 9 de dezembro. As compras serão feitas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil.

Os preços são: